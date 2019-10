Phiên thanh tra cơ quan Nhà nước của Quốc hội sắp khép lại

Photo : YONHAP News

Đợt thanh tra các cơ quan Nhà nước cuối cùng trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XX ngày 21/10 gần như đã kết thúc cùng ngày. 11 ủy ban thường trực của Quốc hội đã đồng loạt mở phiên thanh tra tổng kết.Ngoại trừ hai ủy ban thường trực là Ủy ban Kế hoạch và tài chính, Ủy ban Hành chính và an toàn sẽ tổ chức thanh tra tổng kết muộn, hầu hết các ủy ban thường trực còn lại đều đã hoàn tất phiên thanh tra tổng kểt kết thúc đợt thanh tra 20 ngày, bắt đầu từ 2/10 vừa qua.Phiên thanh tra tổng kết của Ủy ban Kế hoạch và tài chính và Ủy ban Hành chính và an toàn dự kiến lần lượt diễn ra trong ngày 23 và 24/10.Phiên thanh tra tổng kết của Ủy ban Pháp chế và tư pháp và các ủy ban khác liên tục vấp phải tranh cãi xung quanh cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk.Các nhân chứng có liên quan đến các vụ bê bối như quỹ đầu tư tư nhân có sự góp vốn của gia đình ông Cho Kuk, vụ vụ bê bối Câu lạc bộ Burning Sun, dự kiến sẽ liên tiếp xuất hiện tại phiên thanh tra.Nhiều ý kiến cho rằng phiên thanh tra các cơ quan Nhà nước của Quốc hội lần này chỉ tập trung vào vụ bê bối của cựu Bộ trưởng Cho Kuk, mà lơ là các vấn đề liên quan đến chính sách và dân sinh. Do dó, dư luận đang quan tâm liệu các phần chất vấn liên quan đến chính sách và dân sinh có diễn ra tại phiên thanh tra tổng kết hay không.Sau phiên thanh tra tổng kết của đa số các ủy ban thường trực sẽ đến phiên thanh tra của các ủy ban thường trực kiêm nhiệm như Ủy ban Phụ nữ và gia đình (23/10), Ủy ban điều hành (25/10) và Ủy ban tình báo (từ 5 đến 6/11).