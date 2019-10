Photo : KBS News

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 22/10 (giờ địa phương) nhận định nếu muốn Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa thì không thể dựa vào các chiến lược đã thất bại trong quá khứ.Tham dự sự kiện của Quỹ Heritage, cơ quan nghiên cứu và giáo dục chính sách công cộng của Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo đã có bài phát biểu với chủ đề "Ngoại giao của Chính phủ Tổng thống Donald Trump", trong đó nhấn mạnh không thể dựa vào các chiến lược đã thất bại để thuyết phục Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un từ bỏ vũ khí hạt nhân. Do đó, Mỹ cần thay đổi cách tiếp cận với Bình Nhưỡng.Mặc dù Ngoại trưởng Pompeo không đề cập cụ thể Chính phủ tiền nhiệm đã thất bại như thế nào trong vấn đề miền Bắc, song nhận định trên được cho là ám chỉ phương thức thảo luận "từ trên xuống" giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un trong hai lần gần đây.Sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố cuộc họp cấp chuyên viên Mỹ-Triều tại Thụy Điển hồi đầu tháng đổ vỡ, Mỹ vẫn giữ vững lập trường trước các ý kiến trong nước cho rằng đàm phán sẽ không mang lại hiệu quả, và cũng để ngỏ khả năng sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều một lần nữa.Trong bối cảnh này, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 22/10 (giờ địa phương) cho biết đã hoàn tất khâu cuối cùng của thủ tục tịch thu tàu chở hàng "Wise Honest", bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc.Vào tháng 3 vừa qua, tàu "Wise Honest" đã bị Chính phủ Indonesia bắt giữ do chở than đá của miền Bắc. Sau đó, Viện Kiểm sát Mỹ đã tịch thu chiếc tàu này từ Indonesia với lý do tàu đã vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Động thái này của Washington được xem như một biện pháp thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng, đồng thời thể hiện lập trường sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh tương tự cho tới khi đạt được đàm phán.