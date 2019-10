Hyundai, Samsung và LG nằm trong Top 10 thế giới về số lượng bằng sáng chế công nghệ tự lái

Photo : YONHAP News

Giới doanh nghiệp trong nước ngày 23/10 cho biết, theo số liệu công bố gần đây của công ty điều tra thị trường về quyền sở hữu trí tuệ "IPlytics" của Đức, hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc hiện đang sở hữu 369 bằng sáng chế về công nghệ tự lái, đứng thứ 6 trong top 10 doanh nghiệp hàng đầu thế giới.Hyundai đang giữ thứ hạng cao nhất trong số các doanh nghiệp trong nước, và đứng thứ 4 trong số các doanh nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu. Hãng điện tử Samsung và hãng điện tử LG sở hữu 367 bản quyền, đứng đồng hạng 7 ngay sau Hyundai.Doanh nghiệp sở hữu nhiều bản quyền công nghệ tự lái nhất là hãng Toyota của Nhật Bản, với 1.143 bản quyền, gấp ba lần Hyundai. Hãng ô tô Ford và General Motors (GM) của Mỹ đứng thứ hai và thứ ba. Còn lại, hơn một nửa doanh nghiệp trong Top 10 hoạt động ở lĩnh vực công nghệ thông tin (IT).IPlytics đánh giá hãng điện tử LG, Samsung và Huawei của Trung Quốc là những doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất cho việc lập tiêu chuẩn công nghệ tự lái. Các tiêu chuẩn do ba doanh nghiệp này đề xuất chiếm 27% tổng tiêu chuẩn công nghệ tự lái trên toàn cầu.Trong năm nay, tổng số bằng sáng chế về công nghệ tự lái được cấp trên toàn thế giới là 18.260, tăng mạnh so với mức 14.487 bằng sáng chế năm ngoái, và gấp 4 lần so với năm 2016.Báo cáo phân tích rằng công nghệ tự lái đang ngày càng phụ thuộc vào các công nghệ bản quyền. Do vậy, giới doanh nghiệp cần cân nhắc tới các chi phí bảo mật công nghệ, trong đó có phí sử dụng bằng sáng chế.