Tăng trưởng kinh tế quý III đạt 0,4%

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ngày 24/10 công bố: trong quý III, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đạt 461.613 tỷ won (394,5 tỷ USD), tăng trưởng 0,4% so với quý trước. Tỷ lệ này kém 0,6% so với mức tăng trưởng 1% của quý II vừa qua.GDP trong quý I năm nay tăng trưởng âm 0,4%, mức thấp nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. Tỷ lệ này trong quý II đã tăng lên mức 1%, nhưng sau đó lại rớt xuống mức 0% trong quý III.Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, GDP quý III vừa rồi đã tăng trưởng 2%.BOK nhận định đầu tư xây dựng có xu hướng giảm, tiêu dùng Chính phủ tiếp tục tăng, xuất khẩu cũng đang tăng trưởng hơn. Theo BOK, nếu GDP quý IV năm nay tăng trưởng trên 1%, thì mức tăng trưởng của cả năm có thể duy trì ở 2%. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào tình hình giải quyết căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, cũng như thời điểm hồi phục của ngành chíp bán dẫn.Mức độ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của khối tư nhân đã tăng 0,2%. Ngược lại, mức độ đóng góp của khối Chính phủ thu hẹp từ 1,2% của quý II xuống còn 0,2% trong quý trước.Xét theo từng ngành nghề, tăng trưởng ngành xây dựng giảm, trong khi ngành chế tạo tăng trưởng mạnh. Ngành nông lâm, ngư nghiệp tăng 1,4%, ngành chế tạo tăng trưởng 2,1% đối với hàng điện tử và máy móc quang học. Ngành dịch vụ tăng 0,4% tập trung ở bán sỉ, lẻ, dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống, y tế, sức khỏe, phúc lợi xã hội. Tuy nhiên ngành điện, nước và khí gas giảm 12,3%, ngành xây dựng giảm 4%.Ngoài ra, do các điều kiện thương mại trở nên xấu đi, Tổng thu nhập quốc dân (GDI) thực tế trong quý III đạt hơn 450.000 tỷ won (384,5 tỷ USD), chỉ tăng 0,1% so với quý II.