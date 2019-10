Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 24/10 đã tổ chức lễ kỷ niệm "Ngày chíp bán dẫn lần thứ 12", với sự tham gia của khoảng 500 đại biểu, trong đó có Bộ trưởng Sung Yun-mo, Chủ tịch Hiệp hội ngành công nghiệp chíp bán dẫn Hàn Quốc Jin Gyo-young.Trong bài phát biểu chúc mừng, Bộ trưởng Sung nhấn mạnh hợp tác linh hoạt giữa Chính phủ và khối tư nhân là rất cần thiết để đối phó với sự thay đổi đột ngột của môi trường bên ngoài.Ông Sung đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức nỗ lực hơn nữa để ổn định nguồn cung vật liệu, linh kiện, trang thiết bị, vượt qua bất ổn trong mạng lưới cung cấp toàn cầu do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và do Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu.Bộ trưởng nhấn mạnh một khi doanh nghiệp và Nhà nước cùng đồng tâm hiệp lực, ngành công nghiệp chíp bán dẫn của Hàn Quốc sẽ vẫn duy trì được vị thế hàng đầu thế giới, giúp Hàn Quốc vươn lên trở thành cường quốc "chíp bán dẫn tổng hợp".Từ năm 2008, Hàn Quốc kỷ niệm Ngày chíp bán dẫn vào ngày thứ Năm tuần thứ 4 của tháng 10 hàng năm, nhằm đánh dấu sự kiện ngành công nghiệp chíp bán dẫn trong nước lần đầu đạt kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD vào ngày 29/10/1994.Năm ngoái, xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 126,7 tỷ USD, trở thành mặt hàng xuất khẩu đơn lẻ đạt kim ngạch xuất khẩu trên 100 tỷ USD/năm đầu tiên trên thế giới.Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến đơn giá chíp bán dẫn giảm, từ tháng 12 năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn đã giảm 10 tháng liên tiếp. Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 vừa qua giảm tới 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Ngoài ra, tại lễ kỷ niệm, Chính phủ đã khen thưởng 49 người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp chíp bán dẫn trong nước.