Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) đã vinh đự góp mặt trong danh sách ứng cử viên ba hạng mục trao giải của "Giải thưởng âm nhạc Mỹ" (American Music Awards)".Theo danh sách đề cử do ban tổ chức "Giải thưởng âm nhạc Mỹ 2019" công bố ngày 24/10, BTS có tên ở ba hạng mục: "Nhóm nhạc/Bộ đôi được yêu thích nhất thể loại Pop/Rock" (Favorite Duo or Group Pop/Rock), "Tour diễn của năm" (Tour of the year) và "Nghệ sĩ được yêu thích trên mạng xã hội" (Favorite Social Artist). Đây là năm thứ ba liên tiếp nhóm nhạc nam Hàn Quốc bén duyên với giải thưởng âm nhạc danh giá nhất nước Mỹ.Năm 2017, Đoàn thiếu niên chống đạn là nhóm nhạc châu Á duy nhất được mời đến trình diễn tại "Giải thưởng âm nhạc Mỹ". Năm ngoái, BTS là nhóm nhạc đầu tiên của Hàn Quốc được nhận giải "Nghệ sĩ được yêu thích trên mạng xã hội" của giải thưởng âm nhạc này. Năm nay, nhóm được đề cử đến tận ba hạng mục giải thưởng. Điều này cho thấy được tầm ảnh hưởng to lớn của BTS trên thị trường âm nhạc thế giới.Trong hạng mục "Nhóm nhạc/Bộ đôi được yêu thích nhất thể loại Pop/Rock", BTS cạnh tranh với hai nhóm nhạc của Mỹ là Jonas Brothers và Panic! At The Disco. Trong hạng mục "Tour diễn của năm", ngoài BTS còn có các ứng cử viên khác như Ariana Grande, Elton John, P! NK, Ed Sheeran. Ở hạng mục "Nghệ sĩ được yêu thích trên mạng xã hội", BTS sẽ tranh giải với nhóm nhạc EXO của Hàn Quốc và các nghệ sĩ của Mỹ gồm Ariana Grande, Billie Eilish và Shawn Mendes (Canada).Lễ trao giải "Giải thưởng âm nhạc Mỹ" năm nay sẽ được tổ chức tại Nhà hát Microsoft (Microsoft Theatre) ở Los Angeles ngày 24/11 tới.