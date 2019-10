Tâm lý tiêu dùng cải thiện hai tháng liên tiếp

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/10 công bố báo cáo "Kết quả điều tra xu hướng tiêu dùng tháng 10 năm 2019". Theo đó, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) trong tháng này đạt 98,6 điểm, cao hơn tháng trước 1,7 điểm.Chỉ số CCSI phản ánh cảm nhận của người tiêu dùng về tình hình kinh tế. Mức tiêu chuẩn của chỉ số này là 100 điểm, theo mức bình quân từ tháng 1 năm 2003 tới tháng 12 năm 2016. Nếu CCSI vượt quá 100 điểm tức là tâm lý người tiêu dùng lạc quan hơn so với bình quân dài hạn.Kể từ khi đạt mức 101,6 điểm hồi tháng 4 năm nay, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp đã giảm liên tiếp trong 4 tháng, thậm chí rớt xuống còn 92,5 điểm trong tháng 8, sau đó tăng trở lại trong tháng 9 và tiếp tục duy trì xu thế tăng sang tháng 10.Tuy nhiên, chỉ số CCSI tháng này vẫn thấp hơn 100 điểm. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều người tiêu dùng đánh giá không tốt về tình hình kinh tế và tài chính.Ngân hàng BOK giải thích nguyên nhân chỉ số CCSI tăng là nhờ giá cổ phiếu tăng do đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiến triển và các chỉ số liên quan đến kinh tế được cải thiện.Cụ thể, chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) về triển vọng giá nhà ở đạt 115 điểm, cao hơn 6 điểm so với tháng trước, do giá mua bán chung cư ở khu vực Seoul vẫn giữ xu hướng tăng. Chỉ số CSI về triển vọng vật giá đạt 132 điểm, giảm 2 điểm do tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong tháng 9 giảm 0,4%. Chỉ số CSI về triển vọng cơ hội việc làm tăng 2 điểm, đạt 81 điểm nhờ các chỉ số tuyển dụng được cải thiện.Trong khi đó, nhận thức về mức tăng giá tiêu dùng trong một năm qua và tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, thể hiện triển vọng về mức tăng giá tiêu dùng trong một năm tới, đều giảm 0,1% so với tháng trước, đạt lần lượt 1,8% và 1,7%.