Chính phủ tái khẳng định chỉ chia sẻ chi phí quân sự với Mỹ ở mức hợp lý

Photo : KBS News

Hàn Quốc và Mỹ đang tổ chức vòng đàm phán thứ hai Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI tại thành phố Honolulu (Hawaii).Nối tiếp ngày 24/10, trong ngày 25/10, Trưởng đoàn Hàn Quốc Jeong Eun-bo và người đồng cấp Mỹ James DeHart tiếp tục đàm phán về phạm vi và mức tăng khoản gánh vác của Hàn Quốc về các chi phí cho lực lượng quân đồn trú Mỹ.Trong năm nay, khoản tiền đóng góp của Hàn Quốc là 1.038,9 tỷ won (884 triệu USD). Seoul chủ trương đề xuất mức tăng hợp lý, không chênh quá nhiều so với năm nay. Ngược lại, Mỹ đang yêu cầu mức tăng rất cao là 5 tỷ USD. Washington cho rằng, ngoài các chi phí về nhân công, chi phí xây dựng quân sự, chi phí hậu cần cho lực lượng quân đồn trú Mỹ, phải lập thêm hạng mục mới là "chi phí hỗ trợ tác chiến", trong đó Seoul phải gánh vác cả chi phí triển khai vũ khí chiến lược của Mỹ tới bán đảo Hàn Quốc.Trong buổi họp báo ngày 24/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa tái khẳng định lập trường cơ bản là chỉ chia sẻ chi phí quân sự ở mức độ hợp lý, trong khuôn khổ hiện hành, để ngỏ khả năng Chính phủ sẽ không chấp thuận yêu cầu quá cao từ phía Washington.Đoàn đàm phán Hàn Quốc sẽ về nước ngay sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ hai trong ngày 25/10. Hiệp định SMA lần thứ X sẽ hết hiệu lực trong năm nay. Do vậy, cả hai nước đều nhất trí phải hoàn tất đàm phán trong năm 2019. Tuy nhiên, do lập trường của hai bên rất khác biệt, nên tiến trình đàm phán thời gian tới dự kiến không hề dễ dàng.