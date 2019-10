Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tháng 9 đồng loạt giảm

Photo : KBS News

Theo "Báo cáo chỉ số thương mại và điều kiện thương mại tháng 9 năm 2019" do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 25/10, chỉ số sản lượng xuất khẩu trong tháng trước đạt 110,6 điểm, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Từ sau khi giảm 3,3% vào tháng 5 vừa qua, chỉ số sản lượng xuất khẩu đã ghi nhận mức giảm ở tháng thứ 5 liên tiếp.Sản lượng xuất khẩu các sản phẩm hóa học tăng (7%), song máy tính, thiết bị điện tử và quang học (-2,6%) và máy móc (-7,4%) lại giảm.Chỉ số kim ngạch xuất khẩu tháng 9 đạt 105,82 điểm, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức tăng trưởng âm trong 10 tháng liên tiếp.Ngân hàng BOK giải thích nguyên nhân là do giá chíp bán dẫn giảm 38,3% so với tháng trước, sản lượng xuất khẩu màn hình tinh thể lỏng (LCD) cũng giảm do dư thừa nguồn cung khiến giá mặt hàng này giảm theo.Chỉ số kim ngạch nhập khẩu tháng vừa qua cũng giảm 5,7%. Cụ thể, nhập khẩu tăng ở lĩnh vực máy tính, thiết bị điện tử, quang học (9,8%), song giảm đối với các sản phẩm khoáng sản (-19,4%), thiết bị và máy móc (-22,1%).Trong tháng trước, chỉ số điều kiện thương mại đạt 91,8 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số điều kiện thương mại là chỉ số giá đơn vị xuất khẩu trên chỉ số giá đơn vị nhập khẩu, phản ánh lượng sản phẩm và phản ánh lượng sản phẩm nhập khẩu bằng khoản tiền dùng để xuất khẩu một đơn vị sản phẩm nào đó. Chỉ số này đã liên tục giảm trong một năm 10 tháng.