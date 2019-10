Số chuyến bay quốc tế mùa đông năm nay tăng 2,8%

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc đã phê chuẩn lịch các chuyến bay định kỳ trong mùa đông năm 2019 do các hãng hàng không trong và ngoài nước đề xuất.Đối với các đường bay quốc tế, 96 hãng hàng không trong và ngoài nước sẽ khai thác tổng cộng 378 đường bay, với 4.980 chuyến (khứ hồi) mỗi tuần trong mùa đông năm nay. Lịch trình này sẽ được áp dụng từ ngày 27/10 tới tháng 3 năm 2020.Theo quốc gia, số chuyến bay sang Trung Quốc là 1.260 chuyến/tuần, chiếm 25,3% tổng số chuyến bay quốc tế. Sau đó là số chuyến tới Nhật Bản, 939 chuyến/tuần, chiếm 18,9%. Số chuyến bay sang Việt Nam chiếm 11,4%, sang Mỹ chiếm 10,7%.So với cùng kỳ năm ngoái, Việt Nam là quốc gia có số chuyến bay trong tuần tăng nhiều nhất, thêm 126 chuyến/tuần.Ngược lại, số chuyến bay tới Nhật Bản, từng đứng đầu trong mùa đông năm ngoái, lại giảm tới 301 chuyến/tuần, do sự sụt giảm khách du lịch trong nước tới xứ sở hoa anh đào.Tổng số chuyến bay quốc tế trong mùa đông năm nay tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái do các doanh nghiệp đã đa dạng hóa đường bay tới Đông Nam Á và tăng đường bay tới Trung Quốc.Với các đường bay nội địa, có tổng cộng 22 đường bay, khai thác 1.825 chuyến/tuần, giảm 4 chuyến so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng số chuyến bay tới đảo Jeju đạt 1.491 chuyến/tuần, tăng thêm 25 chuyến.Bộ Địa chính và giao thông khuyến nghị hành khách kiểm tra trước lịch trình bay đã thay đổi như trên.