Cấm đường tại nhiều tuyến đường thủ đô Seoul trong ba ngày cuối tuần

Photo : YONHAP News

Từ ngày 25 đến 27/10, tình hình giao thông tại nhiều nơi ở thủ đô Seoul được dự báo sẽ tắc nghẽn do các cuộc biểu tình quy mô lớn, hoặc các sự kiện do thành phố tổ chức.Sở Cảnh sát thành phố Seoul cho biết từ 7 giờ tối ngày 25/10 (thứ Sáu) tới 5 giờ sáng ngày 26/10 sẽ diễn ra một cuộc biểu tình phía trước Trung tâm văn hóa Sejong, quảng trường Gwanghwamun ở quận Jongno. Do đó, Cảnh sát sẽ cấm đường hai chiều từ quảng trường Gwanghwamun tới đoạn giao cắt đại lộ Sejong.Từ 1 giờ chiều tới 8 giờ tối ngày 26/10 (thứ Bảy), tại nhiều nơi ở quảng trường Gwanghwamun, Tòa thị chính Seoul, đại lộ Yeouido, ga Seocho tuyến tàu điện ngầm số 2, sẽ diễn ra các cuộc biểu tình, tuần hành của hơn 20 tổ chức dân sự, với các khẩu hiệu như "cải cách Viện Kiểm sát", "xóa bỏ gốc rễ tiêu cực ngành tư pháp", "trả tự do cho cựu Tổng thống Park Geun-hye", "bắt giam cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk".Trong ngày 27/10 (Chủ nhật), từ 6 giờ tới 10 giờ sáng, hơn 7.000 người sẽ tham gia giải chạy marathon qua các tuyến đường lớn, trong đó có Đại lộ Sejong. Cảnh sát sẽ cấm phương tiện lưu thông tại một số đoạn đường tùy tình hình.Ngoài ra, từ 10 giờ sáng tới 7 giờ tối cùng ngày, chính quyền thành phố Seoul sẽ tổ chức sự kiện "Đại lộ Sejong - Con đường không xe ô tô" ở khu vực Đại lộ Sejong, nên một số đoạn đường cũng sẽ bị cấm để phục vụ sự kiện.Cảnh sát khuyến nghị người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tránh các tuyến đường diễn ra những sự kiện trên trong ba ngày cuối tuần.