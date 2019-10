Xu hướng ít dùng thực phẩm rau màu gia tăng tại Hàn Quốc

Photo : KBS News

Bộ Y tế và phúc lợi cùng Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) Hàn Quốc ngày 27/10 đã công bố kết quả "Khảo sát sức khỏe và dinh dưỡng của người dân năm 2018". Theo đó, người Hàn Quốc có xu hướng tăng sử dụng các thực phẩm từ thịt, nhưng giảm đáng kể lượng dùng thực phẩm rau màu.Trong năm 2018, lượng thịt trung bình một người Hàn trưởng thành ăn trong một ngày là 130g, nhiều gấp đôi so với 20 năm trước. Trong khi đó, lượng rau trung bình ăn trong một ngày lại giảm mạnh.Cho đến năm 2015, người dân Hàn Quốc ăn bình quân hơn 280g rau mỗi ngày. Tuy nhiên, một năm sau đó, con số này đã rớt xuống mức 260g và giảm còn 248g trong năm 2018. Đây là một điều bất thường vì lượng dùng rau bình quân của một người hàng ngày lại giảm hơn 10% chỉ trong vòng ba năm.Nguyên nhân chính được cho là do ảnh hưởng phong cách ăn nhiều thịt của phương Tây, song cũng có một nguyên nhân nữa là do kinh doanh thực phẩm tiện lợi ngày càng tăng đã khiến người dân không lựa chọn ăn nhiều rau nữa.Rau giúp giải phóng natri trong cơ thể, tăng nồng độ Kali trong máu, không chỉ hỗ trợ giảm huyết áp, mà còn ngăn chặn hấp thụ chất béo trong ruột non. Với những người có thể trạng béo phì, ít vận động, lại không bổ sung nhiều rau, nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch sẽ càng gia tăng. Lượng rau và hoa quả sử dụng trong một ngày của một người được khuyến cáo là trên 500g.