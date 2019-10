Tổng thống thể hiện quyết tâm bồi dưỡng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Photo : YONHAP News

Sáng ngày 28/10, Tổng thống Moon Jae-in đã tham dự sự kiện về trí tuệ nhân tạo mang tên "Tầm nhìn nhà phát triển" (DEVIEW 2019) diễn ra tại Seoul. "DEVIEW" là hội thảo thường niên về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và phần mềm, có quy mô lớn nhất tại Hàn Quốc, do hãng Naver tổ chức. Việc Tổng thống đích thân tham dự sự kiện này đã thể hiện quyết tâm đưa lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trở thành ngành công nghiệp chiến lược quốc gia cùng với ba ngành công nghiệp mới là chíp bán dẫn hệ thống, y sinh học và ô tô tương lai.Trong bài phát biểu tại sự kiện, Tổng thống cho biết trong năm nay, Chính phủ sẽ đề ra chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo, dựa trên sáng kiến cơ bản hoàn toàn mới về lĩnh vực này. Tổng thống kêu gọi các doanh nghiệp nỗ lực đưa trí tuệ nhân tạo trở thành động lực đổi mới xã hội, đặc biệt chú ý tới những thay đổi về việc làm và vấn đề đạo đức trí tuệ nhân tạo.Tổng thống dự báo trong tương lai, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo sẽ mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho nhân loại. Trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ dừng lại ở một lĩnh vực công nghiệp, mà sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề xã hội, như sức khoẻ người dân trong thời đại già hóa dân số, phúc lợi người cao tuổi neo đơn, an toàn cho những phụ nữ sống một mình, phòng ngừa tội phạm. Rộng hơn nữa, trí tuệ nhân tạo không dừng lại ở sự tiến bộ khoa học công nghệ, mà sẽ trở thành "một nền văn minh mới".Tổng thống gọi các nhà phát triển là người tạo ra nền văn minh trí tuệ nhân tạo, thế hệ đầu tiên của "nhân loại mới". Nếu Chính phủ tích cực chuyển đổi cơ chế, tạo điều kiện cho các nhà phát triển thỏa sức hiện thực hóa trí tưởng tượng của mình, mạnh tay phá bỏ rào cản ở mọi lĩnh vực; nếu các nhà khoa học, kỹ sư, giới nghệ sĩ, học sinh cùng hợp tác, thì Hàn Quốc sẽ có thể phát triển nhanh nhất thế giới ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.Tổng thống cam kết sẽ xây mới, mở rộng các khoa về công nghệ tiên tiến, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thông qua các cuộc thi, như Olympic trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp. Trong dự thảo ngân sách năm sau, Chính phủ phân bổ 1.700 tỷ won (1,4 tỷ USD) cho lĩnh vực dữ liệu, mạng, trí tuệ nhân tạo, tăng 50% so với ngân sách năm nay.Ngoài ra, Chính phủ sẽ cung cấp cơ hội học tập, nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo cho bất cứ ai có mong muốn, từ thế hệ thanh niên đang tìm việc làm, lứa tuổi 30, 40 có hy vọng chuyển đổi công việc, cho tới lứa tuổi 50,60 đang chuẩn bị cho "chương thứ hai" của cuộc đời.