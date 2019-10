Giá các nguyên liệu muối kimchi biến động mạnh

Photo : YONHAP News

Giá cải thảo tại Hàn Quốc đã tăng vọt gần gấp đôi so với mọi năm vì sản lượng giảm mạnh do ảnh hưởng bởi ba cơn bão đầu mùa thu. Giá bán lẻ một bắp cải thảo (ngày 25/10) là 5.680 won (4,9 USD), tăng 60% so với một năm trước, 93% so với bình quân mọi năm. Ngoài ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi, diện tích canh tác giảm 17% so với mọi năm đã khiến sản lượng cải thảo mùa thu năm nay đạt 1,1 triệu tấn, giảm 21% so với mọi năm.Ngoài ra, sản lượng củ cải trong vụ thu năm nay cũng giảm 18%. Giá củ cải nằm trong khoảng 2.000 won (1,7 USD)/củ. Ngược lại, giá các loại nông sản gia vị như ớt, tỏi, vẫn giữ xu hướng ổn định. Mặc dù vậy, dự báo chi phí muối kimchi cho một hộ gia đình 4 thành viên ở Hàn Quốc (khoảng 20 bắp cải thảo) năm nay là khoảng 300.000 won (257 USD), tăng 10% so với năm ngoái.Từ nay cho tới đầu tháng 11, thời điểm nhu cầu muối kimchi vẫn còn thấp, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc sẽ tích trữ 7.000 tấn cải thảo để cung cấp ra thị trường linh hoạt theo điều kiện cung cầu.Từ trung tuần tháng 11 trở đi, thời điểm người dân tập trung muối kimchi, Chính phủ sẽ tận dụng 44.000 tấn cải thảo từ các hợp tác xã nông nghiệp ký kết canh tác với Chính phủ, nâng nguồn cung cải thảo trên thị trường lên 20% so với mọi năm. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ cung cấp củ cải dự trữ ra thị trường, đồng thời tích cực mở rộng các sự kiện giảm giá để giảm gánh nặng cho người tiêu dùng trong mùa muối kimchi.Chính phủ sẽ lập một nhóm đối sách ổn định cung cầu các loại rau củ làm nguyên liệu muối kimchi, tập trung quản lý xu hướng cung cầu, giá cả theo từng mặt hàng.