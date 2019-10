Doanh số thuốc lá điện tử tăng 13% trong quý III

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo công bố ngày 28/10, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết tổng doanh số thuốc lá trong quý III năm nay đạt 930 triệu bao, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu so với quý III năm 2014, thời điểm trước khi Chính phủ nâng giá thuốc lá, thì lượng thuốc lá bán ra trên thị trường đã giảm 22,6%.Cụ thể, doanh số thuốc lá dạng điếu thông thường đạt 830 triệu bao, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, 30,9% so với quý III năm 2014. Ngược lại, doanh số thuốc lá điện tử là 90 triệu chiếc, tăng 13% so với một năm trước. Thuốc lá điện tử chiếm tỷ trọng 9,4% tổng lượng thuốc lá bán ra trong cả quý III. Loại thuốc lá này bắt đầu được bán tại Hàn Quốc từ tháng 5 năm 2017.Trước đó, vào quý II năm 2017, thuốc lá điện tử chỉ chiếm tỷ trọng 0,2%, nhưng sau đó có chiều hướng gia tăng đều đặn, rồi lần đầu vượt ngưỡng 10% vào quý IV năm ngoái. Tuy nhiên, tới quý III năm nay, tỷ trọng thuốc lá điện tử lần đầu quay lại xu hướng giảm.Thuế thu được từ thuốc lá điện tử bán ra thị trường đạt 3.100 tỷ won (2,6 tỷ USD) trong quý III, tăng 1,3% so với một năm trước.Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định doanh số thuốc lá vẫn đang có chiều hướng giảm, nhưng mức giảm của doanh số thuốc lá thông thường được bù lại bằng mức tăng của doanh số thuốc lá điện tử, nên tổng doanh số thuốc lá không có sự khác biệt lớn.