Phó Chủ tịch Bắc Triều Tiên hối thúc Mỹ đảm bảo an toàn cho thể chế

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/10 đưa tin Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ kiêm Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên Choe Ryong-hae đã hối thúc Mỹ rút lại các chính sách thù địch với nước này để phi hạt nhân hóa, và kêu gọi sự hợp tác của Hàn Quốc.Đại diện miền Bắc tham dự Hội nghị Phong trào không liên kết (NAM) lần thứ 18 tại thủ đô Baku của Azerbaijan ngày 25 và 26/10, ông Choe Ryong-hae nhận định cục diện căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc đang đứng trước ngã rẽ quan trọng, một là đi theo con đường xây dựng hòa bình vững mạnh, hai là quay trở lại tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".Phó Chủ tịch Choe tái khẳng định lập trường của miền Bắc là chỉ khi nào Washington xúc tiến rút lại hoàn toàn các chính sách thù địch đe dọa đến an toàn chế độ của Bình Nhưỡng thì nước này mới có thể thảo luận phi hạt nhân hóa với Mỹ. Ông Choe Ryong-hae lên án các nghị quyết cấm vận của cộng đồng quốc tế là bất công.Liên quan đến mối quan hệ giữa hai miền Nam-Bắc, ông Choe cho rằng Hàn Quốc vẫn chưa thoát khỏi tư tưởng lệ thuộc vào thế lực bên ngoài. Muốn cải thiện mối quan hệ liên Triều, miền Nam phải chấm dứt chính sách trên và thực hiện trách nhiệm vốn có với đất nước, dân tộc.Sau khi kết thúc lịch trình tham dự Hội nghị Phong trào không liên kết, Phó Chủ tịch Choe đã lên đường về nước trong ngày 27/10.Phong trào không liên kết được thành lập năm 1955 do Ai Cập, Ấn Độ và Nam Tư khởi xuống. Bắc Triều Tiên trở thành thành viên chính thức của tổ chức này năm 1975. Kể từ năm 1997, Hàn Quốc tham dự hội nghị Phong trào không liên kết với tư cách khách mời. Hội nghị năm nay có sự tham dự của 3.000 người từ các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, và các tổ chức quốc tế.Bên lề hội nghị lần này, Phó Chủ tịch Choe Ryong-hae đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo 5 nước gồm Cuba, Venezuela, Namibia, Malaysia và Nepal. Ông Choe còn gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ngày 24/10, đề cập quan điểm của Bắc Triều Tiên về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc.