Chính phủ quan tâm hàng đầu tới việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch tới núi Geumgang

Photo : YONHAP News

Trả lời báo giới ngày 29/10, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết việc khuyến khích du lịch đơn lẻ tới núi Geumgang (Bắc Triều Tiên) chỉ có thể thực hiện được nếu hai miền Nam-Bắc đạt được thỏa thuận về vấn đề đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Đây cũng chính là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ.Quan chức này cũng nói Bộ Thống nhất sẽ xem xét tổng hợp để tìm ra "một giải pháp sáng tạo" nếu hai miền Nam-Bắc tìm cách tổ chức cuộc họp về vấn đề này. Tương tự các đời Chính phủ tiền nhiệm, Chính phủ đương nhiệm cũng sẽ thảo luận với miền Bắc về việc thiết lập chế độ cụ thể, tăng cường bảo đảm an toàn cho khách tham quan.Tuy nhiên, quan chức này cho rằng vẫn còn hơi sớm để Chính phủ xem xét đặc biệt về cho phép cá nhân du lịch riêng lẻ tới núi Geumgang. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ cân nhắc trên nhiều phương diện, như điều kiện, môi trường, đặc điểm không gian núi Geumgang.Một trong các "giải pháp sáng tạo" đang được xem xét là phương án tận dụng Trung tâm đoàn tụ gia đình ly tán ở núi Geumgang mà Chính phủ đã xúc tiến bảo trì, sửa chữa trong thời gian qua.Trên thực tế, nếu Hàn Quốc tiến hành dỡ bỏ các hạ tầng tại núi Geumgang thì những trang thiết bị cần thiết cho quá trình phá dỡ có thể nằm trong danh sách cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Quan chức Bộ Thống nhất cho biết trước hết, cần xem xét tình trạng các hạ tầng để quyết định sử dụng trang thiết bị nào. Nếu thiết bị đó thuộc đối tượng cấm vận, đương nhiên Bộ Thống nhất sẽ đề nghị Hội đồng bảo an miễn cấm vận.Ngày 23/10, truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un khi thị sát núi Geumgang đã chỉ thị dỡ bỏ các hạ tầng của miền Nam tại đây. Sau đó, Chính phủ Hàn Quốc ngày 28/10 đã gửi điện đề nghị miền Bắc tổ chức hội đàm cấp chuyên viên để thảo luận về vấn đề này, nhưng nước này vẫn chưa phúc đáp.