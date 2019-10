Đại diện đảng đối lập chỉ trích gay gắt Chính phủ đương nhiệm trước Quốc hội

Photo : YONHAP News

Nối tiếp Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, bà Na Kyung-won, Đại điện đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, ngày 29/10 đã có bài phát biểu trước Quốc hội.Bà Na Kyung-won bắt đầu bằng phần đánh giá về chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in. Đại diện đảng đối lập gọi quãng thời gian cầm quyền của Tổng thống là "hai năm rưỡi mất mát".Đặc biệt, việc Tổng thống bất chấp sự phản đối của chính giới quyết định bổ nhiệm ông Cho Kuk làm Bộ trưởng Tư pháp đã cho thấy sự dối trá của chính quyền đương nhiệm. Đại diện đảng đối lập tuyên bố sẽ xúc tiến các dự luật thiết lập lại trật tự công bằng xã hội, tránh tái diễn các tiêu cực tương tự liên quan đến Bộ trưởng Cho Kuk, như tính công bằng trong tuyển sinh đại học, siết chặt chế độ phiên điều trần nhân sự tại Quốc hội.Ngoài ra, đảng Hàn Quốc tự do sẽ xóa bỏ ba luật liên quan đến chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, sửa đổi Luật Công đoàn, tăng cường trách nhiệm xã hội của công đoàn.Đại điện đảng đối lập chỉ trích gay gắt dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, và Luật Quốc hội sửa đổi có nội dung về cơ chế bầu cử hỗn hợp đối với nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Bà Na gọi đây là những dự luật "độc tài xấu xa", phải bị xóa sổ khi nhiệm kỳ Quốc hội khóa XX kết thúc.Bà Na Kyung-won nhấn mạnh nếu cơ chế bầu cử hỗn hợp đối với nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng được hiện thực hóa, thì Quốc hội sẽ biến thành "sân chơi" của các chính gia "không có linh hồn".Đại diện Na cũng yêu cầu Chính phủ sửa đổi toàn diện đường lối chính sách an ninh, ngoại giao, khởi động lại ba cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, duy trì Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật.