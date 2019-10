Lượng hành khách hàng không tăng kỷ lục trong quý III

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc công bố trong quý III năm nay, lượng hành khách hàng không đạt 31.230.000 người, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao kỷ lục theo quý.Trong đó, lượng hành khách đường bay quốc tế đạt 22.910.000 người, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018, do quý III là thời điểm người dân tích cực đi nghỉ hè, nghỉ lễ Trung thu, và các hãng hàng không giá rẻ tăng số chỗ phục vụ hành khách.Theo khu vực, số hành khách đường bay quốc tế châu Á có mức tăng cao nhất, đạt 13,3%. Sau đó là đường bay tới Trung Quốc (tăng 12,2%), châu Âu (tăng 8%), châu Mỹ (tăng 4,4%). Ngược lại, hành khách bay đến châu Đại Dương giảm 0,5%.Đặc biệt, hành khách đường bay Nhật Bản giảm tới 14,6%. Kể từ sau khi Tokyo công bố siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc vào đầu tháng 7, lượng hành khách hàng không tới xứ sở hoa anh đào lần đầu giảm mạnh trong năm nay.Trong khi đó, hành khách đường bay nội địa đạt 8.320.000 người, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, do các hãng hàng không trong nước tăng số chỗ phục vụ và nhu cầu du lịch đảo Jeju của người nước ngoài tăng vọt.