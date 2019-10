Lao động hợp đồng ngắn hạn tăng mạnh trong năm nay

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/10 công bố số liệu điều tra cho thấy, tính tới tháng 8 năm nay, tại Hàn Quốc có tổng cộng 7.480.000 lao động hợp đồng ngắn hạn, chiếm 36,4% trong tổng số 25.559.000 lao động hưởng lương trong nước. Đây là tỷ lệ cao nhất trong vòng 12 năm qua, sau mức 36,6% xác lập tháng 3 năm 2007.So với năm ngoái, lao động hợp đồng ngắn hạn đã tăng thêm 867.000 người, trong khi lao động là nhân viên chính thức giảm 353.000 người. Cục thống kê quốc gia giải thích hiện tượng này là do Cục thống kê bắt đầu thay đổi phương pháp điều tra từ năm nay, theo nội dung thỏa thuận với Tổ chức lao động quốc tế (ILO). Trong quá trình điều tra, Cục thống kê đã bổ sung thêm câu hỏi để xem xét kỹ lưỡng hơn về thời hạn hợp đồng của người lao động.Trong số những lao động hợp đồng ngắn hạn, lao động trên 60 tuổi tăng 289.000 người so với năm ngoái, mức tăng cao nhất, đồng thời cũng chiếm tỷ trọng cao nhất là 25,9%.Xét theo lĩnh vực, lao động hợp đồng ngắn hạn ở lĩnh vực y tế, dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 141.000 người, mức tăng cao nhất, và chiếm tỷ trọng cao nhất 13,1%.Mức lương của lao động hợp đồng ngắn hạn và nhân viên chính thức đều tăng 5,2%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của lao động hợp đồng ngắn hạn là 48%, tham gia bảo hiểm tuyển dụng là 44,9%, tăng lần lượt 2,1% và 1,3% so với năm ngoái.