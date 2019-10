Thân mẫu Tổng thống Moon Jae-in từ trần

Photo : YONHAP News

Bà Kang Han-ok, thân mẫu Tổng thống Moon Jae-in đã từ trần chiều ngày 29/10, hưởng thọ 92 tuổi. Do tuổi cao sức yếu, bà Kang đã được đưa vào điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Busan, và nhắm mắt trong vòng tay con dâu là Đệ nhất phu nhân Kim Jeong-sook.Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc chịu tang mẹ khi đang đương chức. Tang lễ sẽ được gia đình tổ chức trong ba ngày.Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ko Min-jung thông báo tang lễ của thân mẫu Tổng thống Moon Jae-in sẽ được tổ chức theo ý gia đình. Gia quyến xin từ chối nhận hoa và thăm viếng, đồng thời hy vọng sẽ nhận được tấm lòng chia sẻ và tưởng nhớ của tất cả mọi người dành cho người quá cố.Nơi tổ chức tang lễ đang được canh giữ nghiêm ngặt, chỉ thấy sự xuất hiện của cựu Cố vấn các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống Lee Ho-chul, người thân cận nhất của Tổng thống Moon Jae-in.Trong cuốn sách "Định mệnh" do chính Tổng thống Moon Jae-in viết, ông Moon giới thiệu mẹ mình từng làm công việc giao than đá và là trụ cột trong gia đình. Năm 2004, bà Kang Han-ok từng được gặp lại người em của mình ở Bắc Triều Tiên trong một chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh.Phủ Tổng thống cho biết đã sắp xếp không gian riêng để báo cáo những vấn đề khẩn cấp xảy ra trong thời gian tang lễ thân mẫu Tổng thống Moon. Những quan chức thuộc Phủ Tổng thống vẫn công tác bình thường dưới sự dẫn dắt của Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min. Tổng thống Moon Jae-in sẽ trở lại làm việc ngay sau lễ tang mẹ.