Photo : YONHAP News

Phim điện ảnh Hàn Quốc "Ký sinh trùng" (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho, tác phẩm đạt giải "Cành cọ vàng" tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) năm nay, đã đạt mức doanh thu kỷ lục hơn 100 triệu USD. Bộ phim cũng trở thành ứng cử viên sáng giá cho hạng mục Phim quốc tế xuất sắc Giải thưởng Viện Hàn lâm, còn có tên gọi quen thuộc là Giải Oscar.Tạp chí "The Hollywood Reporter" của Mỹ đưa tin phim "Ký sinh trùng" đã đạt con số kỷ lục 145 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu, cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh chóng mặt.Một tờ tạp chí khác của Mỹ là "Variety" cho biết ban tổ chức trao Giải Oscar lần thứ 92 đã công bố 10 tác phẩm điện ảnh được đề cử tranh giải năm nay, trong đó có “Ký sinh trùng”, "Chuyện ngày xưa ở Hollywood" (Once Upon a Time in Hollywood) của đạo diễn người Mỹ Quentin Tarantino, và "Rocketman" của đạo diễn người Anh Dexter Fletche.