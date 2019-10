Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 9 của Hàn Quốc thấp nhất OECD

Photo : YONHAP News

Trong tháng 9, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của Hàn Quốc ghi nhận mức thấp nhất trong số các nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).Ngày 30/10, OECD công bố số liệu thống kê giá tiêu dùng của các nước thành viên. Trong tháng 9, giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tăng trưởng âm 0,4%, thấp nhất trong số 40 nước thành viên và nước dự kiến gia nhập OECD.Giá tiêu dùng giảm đột ngột trong tháng 9 được phân tích là do giá nông sản giảm, trong khi đầu tư tư nhân và tiêu thụ cũng đang chững lại.Trước đó, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 28/10 đã công bố báo cáo đánh giá xu hướng giảm giá tiêu dùng gần đây, trong đó phân tích giá tiêu dùng sụt giảm không chỉ do ảnh hưởng từ yếu tố nguồn cung, như giá thực phẩm, năng lượng, mà còn do sự co hẹp về nhu cầu.