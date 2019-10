Các cửa hàng miễn thuế tại các thành phố lớn liên tiếp đóng cửa

Photo : YONHAP News

Sau khi tập đoàn Hanwha trả lại giấy phép kinh doanh cửa hàng miễn thuế Galleria hồi tháng 4, mới đây tập đoàn Doosan cũng tuyên bố rút lại các cửa hàng miễn thuế tại trung tâm các thành phố lớn. Do đó, giới kinh doanh cửa hàng miễn thuế hiện đang gặp nhiều biến động.Một thời được ví là "ngỗng đẻ trứng vàng", nhưng kể từ khi khách du lịch người Trung Quốc giảm mạnh do mâu thuẫn Hàn-Trung xung quanh vấn đề đặt tổ hợp đánh chặn tên lửa tầm trung cao (THAAD), các cửa hàng miễn thuế đã gặp nhiều khó khăn về lợi nhuận khi phải chi trả một khoản lớn cho marketing.Bên cạnh đó, Chính phủ còn có kế hoạch cấp thêm giấy phép kinh doanh mới cho 6 cửa hàng miễn thuế tại Seoul, thành phố Gwangju, và thành phố Incheon cuối năm nay. Nhiều ý kiến cho rằng điều này sẽ dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các cửa hàng miễn thuế.Tập đoàn Doosan ngày 29/10 đã thông báo ngừng hoạt động cửa hàng miễn thuế tại tòa nhà Doosan ở Seoul do không cải thiện được lợi nhuận trung và dài hạn. Trước đó, cửa hàng miễn thuế Galleria của tập đoàn Hanhwa tại tòa nhà 63 tầng ở thủ đô Seoul cũng đóng cửa ngày 30/9.Seoul hiện có tổng cộng 12 cửa hàng miễn thuế, nhiều gấp đôi so với năm 2015. Để bù đắp doanh thu, các cửa hàng này đã phải tăng hoa hồng cho các hãng du lịch Trung Quốc. Từ đó, các cửa hàng lớn vẫn có thể thu lợi nhuận, nhưng các cửa hàng vừa và nhỏ vẫn không tránh khỏi thâm hụt.Trên thực tế, có ba cửa hàng miễn thuế lớn là Lotte, Shilla và Shinsegae, chiếm hơn 80% thị phần tại Seoul. Vào quý II vừa qua, cửa hàng miễn thuế Lotte và Shilla có lợi nhuận trên dưới 70 tỷ won (gần 60 triệu USD), song cửa hàng miễn thuế Hyundai và SM lần lượt thâm hụt tới 19,4 tỷ won (16,6 triệu USD) và 730 triệu won (gần 625.000 USD).