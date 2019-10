Cán cân thương mại với các nước ký kết FTA đạt thặng dư 53,6 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Trong vòng 9 tháng đầu năm 2019, cán cân thương mại giữa Hàn Quốc và các quốc gia ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) đạt thặng dư hơn 50 tỷ USD.Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 30/10 công bố số liệu cho thấy tính tới quý III năm nay, kim ngạch xuất khẩu sang các quốc gia ký kết FTA đạt 297,6 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 244 tỷ USD. Cán cân thương mại thặng dư 53,6 tỷ USD, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái (78 tỷ USD).Tuy nhiên, xét tới việc cán cân thương mại với các nước không ký kết FTA thâm hụt 24,9 tỷ USD, có thể thấy thương mại FTA đã đóng góp lớn vào thặng dư thương mại của Hàn Quốc trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu gặp nhiều bất ổn, như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kéo dài.Tính tới quý III năm nay, quy mô thương mại của Hàn Quốc với các nước ký kết FTA đạt tổng cộng 541,6 tỷ USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức giảm này vẫn thấp hơn mức giảm tổng kim ngạch thương mại của tất cả các nước trên toàn thế giới (7,4%) và các nước không ký kết FTA (12,4%).Xét theo quốc gia ký kết FTA, chỉ có kim ngạch thương mại với Mỹ tăng 4,8%, Việt Nam tăng 3,8%. Phần lớn kim ngạch thương mại với các nước còn lại đều giảm, như Trung Quốc giảm 9,6%, Liên minh châu Âu (EU) giảm 7,6%, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giảm 2,7%.