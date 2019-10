Tổng thống tổ chức tang lễ thân mẫu trong phạm vi gia đình

Photo : YONHAP News

Có mặt tại thành phố Busan để tổ chức tang lễ cho thân mẫu, Tổng thống Moon Jae-in đã tham dự lễ cầu nguyện tại Nhà thờ Namcheon sáng sớm ngày 30/10.Bà Kang Han-ok, thân mẫu Tổng thống Moon Jae-in, do tuổi cao sức yếu đã từ trần chiều ngày 29/10, hưởng thọ 92 tuổi.Trên trang Facebook cá nhân, Tổng thống bày tỏ đau xót về sự ra đi của mẹ. Ông Moon chia sẻ thật may mắn khi vẫn có thể ở bên mẹ mình lúc hấp hối, và lời cuối mẹ ông để lại trước khi ra đi là "Dù thế nào mẹ cũng đã sống rất hạnh phúc".Tổng thống tự trách mình đã bất hiếu với mẹ, đặc biệt đã để mẹ lo lắng, thấp thỏm khi chứng kiến con trai đứng giữa chính trường đầy sóng gió. Tổng thống nhấn mạnh Phủ Tổng thống, Chính phủ và chính giới không cần tới viếng, mà phải tiếp tục thực hiện công tác điều hành quốc gia như bình thường.Tổng thống cho biết sẽ tổ chức tang lễ trong phạm vi gia đình, theo di nguyện của thân mẫu, chỉ đón nhận tấm lòng chia buồn từ dân chúng và mong được thông cảm. Các quan chức, chính giới tới nhà tang lễ để viếng thân mẫu Tổng thống đã phải quay về. Trong số đó có Bộ trưởng Địa chính và giao thông Kim Hyun-mee, Thị trường Busan Oh Keo-don, cựu Cố vấn các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống Lee Ho-chul, một nhân vật thân cận của Tổng thống Moon.Theo kế hoạch, chiều ngày 30/10, Thủ tướng Lee Nak-yon sẽ đại diện Chính phủ Hàn Quốc tới nhà tang lễ Busan viếng thân mẫu Tổng thống. Chủ tịch các đảng, trong đó có Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn cũng đi cùng.