Photo : YONHAP News

Một quan chức Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 29/10 nhận định Hàn Quốc không cần phát hành "tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương" (CBDC) bởi đang sở hữu cơ sở hạ tầng thanh toán tiên tiến với nhiều phương thức thanh toán đa dạng.Tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương là loại tiền điện tử do ngân hàng trung ương phát hành bằng công nghệ Blockchain (chuỗi khối).Quan chức BOK đã đưa ra nhận định trên trong bài báo cáo tại một hội thảo do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc và Hiệp hội thanh toán và chi trả Hàn Quốc đồng tổ chức. Bên cạnh đó, quan chức trên nhận định khả năng các cường quốc sẽ phát hành tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trong thời gian tới là rất thấp. Hàn Quốc đã phổ biến sử dụng thẻ tín dụng từ rất sớm, và có nhiều dịch vụ thanh toán đơn giản phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ tài chính (Fintech). Do đó, không có lý do gì Ngân hàng trung ương phải phát hành tiền kỹ thuật số.