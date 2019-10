Tăng cường kiểm tra an toàn hàng không trước đợt cao điểm mùa đông

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 30/10 đã mở cuộc họp rà soát an toàn khẩn cấp, quyết định thực thi các biện pháp tăng cường an toàn hàng không trước đợt cao điểm mùa đông. Tham dự cuộc họp có đại diện phụ trách an toàn của các hãng hàng không trong nước, như hãng hàng không quốc gia Korean Air, Asiana Airlines, Jeju Air.Bắt đầu từ ngày 1/11, Bộ Địa chính và giao thông sẽ cử giám sát viên an toàn, tiến hành kiểm tra các hãng hàng không, yêu cầu các doanh nghiệp có biện pháp khắc phục ngay thiếu sót.Bước đầu tiên của quá trình kiểm tra an toàn, Bộ Địa chính và giao thông sẽ tiến hành rà soát công tác huấn luyện phi công đối phó với trường hợp khẩn cấp, cách bảo trì các phụ tùng thường xuyên hỏng hóc, quy trình kiểm soát bay khẩn cấp.Ở bước hai, Bộ sẽ kiểm tra tình hình thực hiện hệ thống quản lý an toàn, bảo đảm thời gian nghỉ ngơi cho tiếp viên hàng không, kiểm tra sức khỏe, hệ thống trao đổi tình hình trên máy bay giữa cơ trưởng và tiếp viên.Bộ Địa chính và giao thông cam kết sẽ nhanh chóng hoàn tất công tác kiểm tra với mẫu máy bay Boeing 737-NG bị phát hiện có vết nứt trên thân gần đây. Hiện tại, đã có 9 chiếc bị phát hiện có vết nứt, và đang bị đình chỉ hoạt động. Bộ sẽ tiến hành kiểm tra lần cuối những máy bay này sau khi nhà sản xuất hoàn tất sửa chữa vào tháng sau. Ngoài ra, trong tháng 11, Bộ sẽ hoàn tất kiểm tra 22 máy bay khác cùng mẫu, đã bay trên 22.600 chuyến, rồi nhanh chóng kiểm tra 86 chiếc còn lại.Bộ Địa chính và giao thông sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện các vấn đề an toàn trong công tác kiểm tra.