Cử hành Thánh lễ an táng thân mẫu Tổng thống Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Thánh lễ an táng bà Kang Han-ok, thân mẫu Tổng thống Moon Jae-in, đã diễn ra ngày 31/10 tại Nhà thờ Namcheon (thành phố Busan) do Tổng giám mục Giáo phận Công giáo Busan Son Sam-seok cử hành.Do tuổi cao sức yếu, bà Kang Han-ok đã từ trần chiều ngày 29/10, hưởng thọ 92 tuổi.Tổng thống Moon Jae-in đã ngắm nhìn di ảnh mẹ lần cuối trong niềm tiếc thương vô hạn. Ông chia sẻ điều ông cảm thấy có lỗi nhất với mẹ chính là chưa thể đưa mẹ trở về mảnh đất quê hương tại miền Bắc trước khi bà qua đời.Theo di nguyện của người đã khuất, Tổng thống tổ chức tang lễ cho mẹ trong phạm vi gia đình. Tuy nhiên, ông Moon đã cho phép một số tín hữu Công giáo là dân thường tham gia Thánh lễ.Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang, Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan, cựu Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun, cũng có mặt tại Thánh lễ, chia buồn với Tổng thống. Phía Phủ Tổng thống có Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong, Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Kang Ki-jeong tham dự.Sau khi Thánh lễ kết thúc, thân mẫu của Tổng thống được đưa tới an táng tại Công viên bầu trời, thuộc Giáo phận Công giáo Busan, thành phố Yangsan, tỉnh Nam Gyeongsang. Đây cũng là nơi an táng thân phụ của Tổng thống năm 1978.Sau khi kết thúc tang lễ, Tổng thống Moon Jae-in sẽ quay lại Phủ Tổng thống để tiếp tục công tác điều hành quốc gia, dự kiến từ ngày 1/11.