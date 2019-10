Thượng nghị sĩ Mỹ hối thúc Chính phủ Trump chia sẻ chi phí quân sự công bằng với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin trong khi vòng đàm phán thứ hai Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI diễn ra tại Hawaii (Mỹ) ngày 23-24/10, nhiều Thượng nghị sĩ Mỹ đã hối thúc Chính phủ Tổng thống Donald Trump đưa ra một con số "công bằng" và cân nhắc tới những đóng góp của Hàn Quốc.Trả lời phỏng vấn với VOA ngày 29/10 (giờ địa phương), nghị sĩ Jack Reed (đảng Dân chủ), thành viên cấp cao trong Ủy ban Quân sự Thượng viện, nhấn mạnh Chính phủ Donald Trump cần nhận thức rõ Hàn Quốc là một "đồng minh giá trị", với nhiều đóng góp trong phòng thủ, an ninh liên quân, đặc biệt trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Dựa trên nhận thức đó, Washington phải phân chia chi phí quân sự một cách công bằng với Seoul.Nghị sĩ Dan Sullivan (đảng Cộng hòa) cũng nhấn mạnh Hàn Quốc đã gánh phần lớn chi phí xây dựng căn cứ Humphreys cho lực lượng quân đồn trú Mỹ tại thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi. Trong quá trình đàm phán, Washington phải luôn ghi nhớ mục tiêu chiến lược của mình là "một bán đảo Hàn Quốc không có hạt nhân", đồng thời cân nhắc tới mối quan hệ đồng minh lâu dài giữa hai nước.Thượng nghị sĩ Tim Kaine (đảng Dân chủ) bày tỏ lo ngại về quan điểm đồng minh của ông Trump, cho rằng Tổng thống Mỹ có khuynh hướng công kích các nước đồng minh thân cận. Thượng nghị sĩ này nhấn mạnh tương lai và sự an toàn của nước Mỹ phụ thuộc vào sức mạnh đồng minh. Do đó, nếu có bất đồng thì Tổng thống Mỹ nên trao đổi kín đáo, thay vì công khai công kích các nước đồng minh của mình.Thượng nghị sĩ Mazie Hirono (đảng Dân chủ) cho rằng ông Trump đã sai lầm khi luôn miệng nói như thể các nước đồng minh không hề gánh vác nhiều chi phí quân sự với Mỹ.Ngược lại, nghị sĩ Jim Inhofe (đảng Cộng hòa), Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện, lại ủng hộ lập trường của Tổng thống Trump, cho rằng Mỹ đang hỗ trợ nhiều dịch vụ, cũng như đóng góp nhiều cho kinh tế các nước đồng minh, trong đó có Hàn Quốc. Do vậy, các nước đồng minh phải chia sẻ nhiều hơn với Mỹ.Nghị sĩ David Perdue (đảng Cộng hòa) chỉ ra rằng Mỹ đang đối mặt với mối đe doạ từ Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Nga, Iran, và chủ nghĩa khủng bố ở cả 5 lĩnh vực là lục quân, hải quân, không quân, an ninh mạng và vũ trụ. Do đó, Nhà Trắng cần có một cái nhìn bao quát trong quá trình đàm phán chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc.