Sản xuất, tiêu thụ đồng loạt giảm trong tháng 9

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 31/10 (giờ địa phương) công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 9". Trong tháng trước, sản xuất công nghiệp giảm 0,4% so với tháng 8. Như vậy, xu hướng tăng hai tháng liên tiếp trong tháng 7 và tháng 8 đã bị chững lại.Báo cáo phân tích sản xuất công nghiệp giảm là do ngành chế tạo và khai thác khoáng sản, trọng tâm là máy móc và ô tô tăng, nhưng ngành dịch vụ lại giảm. Trong tháng 9, người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời do ảnh hưởng của mưa bão liên miên. Điều này đã khiến sản xuất ngành dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, vận tải, kho bãi, nghệ thuật, thể thao, giải trí đồng loạt giảm.Doanh thu bán lẻ, chỉ số phản ánh xu hướng tiêu thụ, giảm 2,2% so với một tháng trước do hết ảnh hưởng từ kỳ nghỉ Tết Trung thu, Chính phủ chấm dứt giảm thuế xăng dầu, doanh số bán quần áo giảm.Đầu tư thiết bị trong tháng 9 tăng 2,9%, tăng 4 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành dự án xây dựng giảm 2,7% so với một tháng trước.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số đánh giá tình trạng và xu thế hiện tại của nền kinh tế, giữ nguyên so với tháng 8.Ngược lại, chỉ số dự đoán biến động kinh tế tương lai gần tăng 0,1 điểm so với một tháng trước, lần đầu tăng sau 5 tháng. Cục thống kê phân tích mặc dù đầu tư xây dựng giảm do sự đình trệ của lĩnh vực bất động sản, nhưng giá trị trúng thầu các dự án hạ tầng kinh tế-xã hội tăng trong tháng 9 đã khiến chỉ số này tăng.