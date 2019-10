Lợi nhuận kinh doanh quý III của Samsung đạt hơn 53 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 31/10 công bố trong quý III vừa qua, doanh thu của hãng đạt 62.000 tỷ won (hơn 53 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 7.780 tỷ won (gần 6,7 tỷ USD).Mặc dù lợi nhuận kinh doanh giảm 55,7% so với mức kỷ lục của quý III năm ngoái, nhưng đã tăng 17,9% so với quý trước. Doanh thu cũng giảm 5,28% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 10,47% so với quý II vừa qua.Hãng điện tử Samsung giải thích bất chấp việc kinh doanh các sản phẩm theo gói như điện thoại thông minh gặp nhiều thuận lợi, song xu thế yếu kém kéo dài của ngành chíp bán dẫn đã khiến lợi nhuận kinh doanh và doanh thu của hãng giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.Cụ thể, lợi nhuận lĩnh vực chíp bán dẫn giảm do giá chíp nhớ vẫn tiếp tục xu hướng giảm. Ngược lại, lợi nhuận lĩnh vực màn hình tinh thể lỏng LCD lại tăng nhờ mở rộng năng suất sản xuất màn hình LCD cỡ vừa và nhỏ, cùng với việc nguyên giá sản phẩm giảm. Bộ phận công nghệ thông tin và truyền thông di động (IM) phụ trách mảng điện thoại thông minh cũng cải thiện lợi nhuận nhờ doanh số bán điện thoại Galaxy Note 10 và các dòng điện thoại Galaxy A tăng.Mặt khác, lợi nhuận lĩnh vực điện gia dụng giảm do cạnh tranh giá, mặc dù doanh thu từ các sản phẩm cao cấp như tivi QLED (màn hình chấm lượng điện tử), hay tivi cỡ siêu lớn tăng.Samsung dự đoán các chi phí liên quan đến marketing mặt hàng điện thoại thông minh sẽ tăng trong quý IV, nhu cầu chíp nhớ có thể sẽ tăng nhẹ. Hãng Samsung sẽ tích cực đầu tư linh hoạt vào ngành chíp bán dẫn để đáp ứng nhu cầu trung và dài hạn.