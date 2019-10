Trung Quốc từ chối cấp visa cho thành viên người Hàn của một dàn nhạc giao hưởng Mỹ

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn AP (Pháp) và đài NBC (Mỹ) đưa tin dàn nhạc giao hưởng của một trường đại học ở New York (Mỹ) đã phải hoãn tour lưu diễn tại Trung Quốc do một số thành viên người Hàn Quốc đã bị Chính phủ Bắc Kinh từ chối cấp visa.Giáo sư Jamal Rossi, Hiệu trưởng trường Đại học âm nhạc Eastman thuộc trường Đại học Rochester ở bang New York, đã thông báo dàn nhạc giao hưởng Eastman Philharmonia của trường sẽ hoãn chuyến lưu diễn tại Trung Quốc cho tới khi nào tất cả các thành viên của dàn nhạc có thể tham gia đầy đủ.Hiệu trưởng Rossi giải thích việc hoãn buổi biểu diễn là cách tối nhất cho cộng đồng trường Eastman, vì giá trị mà dàn nhạc muốn chia sẻ phải được thể hiện bởi tất cả các thành viên.Hiệu trưởng Rossi cho biết, tuần trước, Trung Quốc đã từ chối cấp visa cho các thành viên người Hàn do mâu thuẫn giữa hai nước Hàn-Trung về việc đặt tổ hợp đánh chặn tên lửa tầm trung cao (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc hồi năm 2016.Theo đài NBC, ban đầu, nhà trường định vẫn tiến hành lưu diễn mà không có ba thành viên người Hàn. Tuy nhiên, do vấp phải sự phản đối từ đông đảo sinh viên, trường đã quyết định hoãn chuyến lưu diễn Trung Quốc của dàn nhạc.Hãng thông tấn AP lại nhận định rằng quyết định của Chính phủ Trung Quốc là do căng thẳng Mỹ-Trung kéo dài bởi các cuộc biểu tình lớn ở Hong Kong.Dàn nhạc giao hưởng Eastman Philharmonia dự định thực hiện tour lưu diễn ở 8 tỉnh, thành phố của Trung Quốc từ ngày 30/12 năm nay tới 8/1 năm sau.Trong buổi họp báo định kỳ ngày 30/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định không hề biết đến việc các thành viên người Hàn của dàn nhạc Eastman Philharmonia bị từ chối cấp visa.