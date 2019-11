Công bố tài liệu chứng minh về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : YONHAP News

Cơ quan lưu trữ quốc gia thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 31/10 đã công bố bản gốc tài liệu điều tra lao động do chính quyền thực dân Nhật Bản soạn thảo năm 1940.Đây là cuộc điều tra nguồn lao động theo giới tính và độ tuổi với các tỉnh, thành trên toàn bán đảo Hàn Quốc, được tiến hành tháng 3 năm 1940. Nội dung cụ thể là điều tra số lượng người "có khả năng" huy động sang Nhật làm việc và "mong muốn làm việc", với nam giới độ tuổi từ 20-45, nữ giới từ 12 đến 19 tuổi.Kết quả điều tra cho thấy có hơn 920.000 nam giới và 230.000 nữ giới, tổng cộng là 1.160.000 người, có thể huy động làm việc, tương đương 5% tổng dân số trên toàn bán đảo Hàn Quốc khi đó (23 triệu người). Nếu trừ trẻ em, người già và phụ nữ trên 20 tuổi thì con số trên tương ứng với 10% tổng dân số.Ngược lại, số người mong muốn làm việc tại Nhật Bản là 240.000 nam giới và 20.000 nữ giới, cộng lại là 260.000 người. So sánh con số này với "Kế hoạch huy động lao động" mà chính quyền thực dân Nhật lập ra, có thể thấy vào năm 1941, nước này đã huy động nhân lực cao hơn nhiều so với số lượng người có mong muốn làm việc. Cơ quan lưu trữ quốc gia nhấn mạnh tài liệu này cho thấy rõ ràng thực dân Nhật đã cưỡng ép lao động người Joseon (tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay).Đồng thời, Cơ quan lưu trữ quốc gia công bố 4 bức ảnh chụp những người Joseon đang làm việc trong một mỏ than ở tỉnh Fukuoka, thể hiện rõ tình cảnh bị cưỡng ép làm việc của họ. Cơ quan này cũng công bố thêm danh sách các công nhân khai thác ở mỏ than.Đây là những tài liệu của ông Kim Kwang-ryeol, nhà sưu tầm gốc Joseon sinh sống tại Nhật. Sau khi qua đời, ông đã quyên tặng cho Cơ quan lưu trữ quốc gia Hàn Quốc tổng cộng 2.337 tài liệu, gồm văn bản, hình ảnh, bản vẽ có liên quan đến vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.Trong năm nay, Cơ quan lưu trữ quốc gia sẽ công khai thông tin của 140.000 lao động xuất hiện trong các tài liệu được quyên tặng, lên trang chủ của cơ quan này.