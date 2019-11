Tác phẩm về nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến bị hủy trưng bày tại triển lãm nghệ thuật ở Nhật Bản

Photo : KBS News

Một tác phẩm có liên quan đến bức tượng "Thiếu nữ hòa bình", biểu tượng của những phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II, đã bị hủy trưng bày tại một triễn lãm nghệ thuật ở Nhật Bản.Một bức ảnh có tựa đề "Tôi là ai", lấy chất liệu liên quan đến những nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, đã bị hủy trưng bày tại Triễn lãm mỹ thuật Ise ở thành phố Ise, tỉnh Mie, Nhật Bản.Tác phẩm trên của nhà thiết kế đồ họa Hanai Toshihiko, đồng thời là thành viên ban tổ chức triển lãm. Ngày 28/10, một ngày trước lễ khai mạc triễn lãm, ban tổ chức đã quyết định hủy trưng bày tác phẩm do "lo ngại đến an toàn của khách tham quan".Ngoài ra, công chúng cũng sẽ không có cơ hội xem bộ phim tài liệu "Chiến trường chính" (Shusenjo: The Main Battleground of Comfort Women Issue), phơi bày bộ mặt thật của những thế lực phủ nhận chế độ nộ lệ tình dục thời chiến. Được biết, một quan chức thuộc phe cực hữu Nhật Bản đã khởi kiện và gây áp lực buộc hủy chiếu phim vì cho rằng bộ phim đã bóp méo những phát ngôn của ông này.Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch thay đổi quy định hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nghệ thuật có tư tưởng đi ngược với lập trường Chính phủ.