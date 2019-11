Quốc hội bắt đầu thanh tra các phòng ban Phủ Tổng thống

Photo : YONHAP News

Từ ngày 1/11, Ủy ban điều hành Quốc hội bắt đầu tiến hành đợt thanh tra đối với ba phòng ban thuộc Phủ Tổng thống là Văn phòng Phủ Tổng thống, Văn phòng An ninh quốc gia và Phòng Cảnh vệ.Các nghị sĩ tập trung chất vấn Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min và Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong về vụ bê bối liên quan tới cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk và động thái khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên.Đảng Hàn Quốc tự do yêu cầu đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống chịu trách nhiệm về vụ bê bối cựu Bộ trưởng Cho Kuk. Đảng này nhắc lại việc dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak, đội ngũ Cố vấn Phủ Tổng thống, trong đó có Chánh Văn phòng, đã đồng loạt bị thay thế sau khi xảy ra cuộc biểu tình thắp nến quy mô lớn. Đảng đối lập nhấn mạnh các cố vấn Phủ Tổng thống phải tự xin rút lui thay vì chờ quyết định của Tổng thống.Ngược lại, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tích cực đứng ra bảo vệ Phủ Tổng thống, đánh giá Phủ Tổng thống đã đối phó tốt về mặt an ninh trong các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên.Chánh Văn phòng Noh Young-min cho biết trong thời gian qua, ông đã rất nỗ lực loại bỏ những thông lệ bất công, đặc quyền trong xã hội, nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng cao của người dân. Bản thân ông cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên cương vị Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống. Tuy nhiên, ông Noh không trực tiếp phản hồi yêu cầu từ chức của đảng đối lập, chỉ nói rằng sẽ làm mọi thứ có thể bất cứ lúc nào.Trong khi đó, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Chung Eui-yong thừa nhận quan hệ liên Triều đang ở tình thế khó khăn, nhưng ông cam kết sẽ tiếp tục kiên trì, nỗ lực xoay chuyển cục diện hiện tại theo hướng tích cực.