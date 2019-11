Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 giảm 14,7%

Photo : YONHAP News

Theo số liệu công bố ngày 1/11 của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc, trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu đạt 46,78 tỷ USD, giảm tới 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ sau mức giảm 19,6% tháng 1 năm 2016. Như vậy, xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 11 tháng liên tiếp.Bộ Công nghiệp phân tích yếu tố chính dẫn tới sụt giảm kim ngạch xuất khẩu là do lĩnh vực chíp bán dẫn. Do đơn giá giảm, xuất khẩu chíp bán dẫn trong tháng 10 đã giảm tới 32,1%. Ngoài ra, xuất khẩu chế phẩm hóa dầu và dầu mỏ cũng lần lượt giảm hơn 20%, kéo theo tổng kim ngạch xuất khẩu.Tuy nhiên, một số mặt hàng khác như tàu thuyền, máy tính, y sinh học, vẫn giữ được xu hướng tăng.Do sự đình trệ của kinh tế toàn cầu, xuất khẩu sang phần lớn các nước lớn đều giảm, ngoại trừ những thị trường mới nổi. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kéo dài, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 16,9%, sang Mỹ giảm 8,4%, và sang Nhật Bản giảm 13,8%. Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp khẳng định ảnh hưởng từ việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu chỉ ở mức thấp.Trong tháng 10, kim ngạch nhập khẩu đạt 41,39 tỷ USD. Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư 93 tháng liên tiếp.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên kỳ vọng trong thời gian tới, ngành chíp bán dẫn sẽ hồi phục, lo ngại chiến tranh thương mại Mỹ-Trung được giảm nhẹ, khi đó mức giảm xuất khẩu sẽ được cải thiện hơn trong các tháng tiếp theo, và tăng trở lại vào nửa đầu năm 2020.