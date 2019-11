Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng giữ mức 0% trong 10 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (1/11) đã công bố báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 10. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng trước đạt 105,46 điểm, không chênh lệch mấy so với số liệu tháng 9.Mặc dù tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng trước vẫn ghi nhận ở mức 0%, nhưng có tăng nhẹ so với tháng 9.Đây là lần đầu tiên tỷ lệ tăng giá tiêu dùng dưới mức 1% kéo dài liên tiếp 10 tháng, kể từ lần dài nhất trước đó là từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2015.Xét theo từng lĩnh vực, giá mặt hàng nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản giảm 3,8% so với một năm trước. Giá mặt hàng ngành công nghiệp cũng giảm 0,3%. Đặc biệt, giá dầu giảm tới 7,8% đã kéo vật giá tổng thể xuống 0,37%. Giá dịch vụ tăng 0,7%, giá nhà và dịch vụ công cộng giảm lần lượt 0,2% và 1%, song giá dịch vụ cá nhân tăng 1,7%.Cục thống kê quốc gia cho biết giá các loại rau màu trong tháng 10 giảm 1,6% do mưa bão khiến giá củ cải và cải thảo tăng. Ngoài ra, mức giảm của giá dầu cũng tăng từ 5,6% trong tháng 9 lên 7,8% trong tháng 10. Nguyên nhân là do giá dầu quốc tế tháng 10 tăng.