Xuất khẩu chíp bán dẫn được dự báo tăng trưởng trở lại trong năm sau

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo công bố ngày 3/11, Viện nghiên cứu kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET) nhận định sau khi sụt giảm nhanh chóng và chạm đáy vào tháng 2 vừa qua, từ tháng 7, xuất khẩu chíp bán dẫn có xu hướng hồi phục.Từ ngày 1-20/10, ước tính xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 3% so với 20 ngày đầu tháng 7. Từ đầu năm tới tháng 9 vừa qua, dù xuất khẩu chíp bán dẫn giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, thời kỳ "siêu hoàng kim" của chíp bán dẫn, nhưng vẫn ở mức cao so với số liệu bình quân hàng năm kể từ sau năm 2014.Do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao sang Trung Quốc giảm khiến kim ngạch xuất khẩu sang thị trường đông dân nhất thế giới chững lại. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp trong nước liên tiếp di dời nhà máy sản xuất, nên xuất khẩu sang Việt Nam lại tăng.Viện nghiên cứu dự báo trong năm sau, thị trường chíp bán dẫn toàn cầu sẽ chuyển từ thời kỳ suy thoái sang thời kỳ tăng trưởng. Theo đó, xuất khẩu chíp bán dẫn của Hàn Quốc cũng sẽ tăng trưởng ở mức tương tự hoặc cao hơn năm 2017.Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, xe tự lái, nhu cầu chíp bán dẫn hệ thống dự kiến tiếp tục tăng, giúp vực dậy thị trường chíp nhớ.Viện nghiên cứu cũng cảnh báo về một số "biến số", như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung hay các nước tăng cường chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Do đó, các doanh nghiệp không nên chỉ đối phó với xu hướng ngắn hạn, mà cần không ngừng nghiên cứu và phát triển, đầu tư thiết bị dựa trên tầm nhìn chiến lược dài hạn là sự thay đổi cơ cấu nhu cầu, và đối phó với những nhu cầu mới từ thị trường.