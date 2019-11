Hàn Quốc nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề núi Geumgang

Photo : YONHAP News

Sau khi Bắc Triều Tiên yêu cầu tháo gỡ cơ sở hạ tầng du lịch do Hàn Quốc xây dựng tại núi Geumgang, thậm chí từ chối đề nghị tiếp xúc giữa hai bên, Chính phủ Hàn Quốc đang cân não tìm giải pháp cho vấn đề này.Chính phủ cho biết Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul ngày 31/10 đã có cuộc gặp gỡ với đại diện công ty lữ hành Hyundai Asan và Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO), và dự định tiếp tục thảo luận với các doanh nghiệp, thu thập đầy đủ ý kiến để đưa ra đối sách phù hợp.Tuy nhiên, trong bối cảnh miền Bắc liên tục gây áp lực yêu cầu dỡ bỏ các cơ sở hạ tầng du lịch của miền Nam, Chính phủ không thể trì hoãn thêm. Do đó, nhiều ý kiến dự đoán Seoul có thể gửi công văn thứ hai cho Bình Nhưỡng nội trong tuần này.Trước đó, sau khi miền Bắc gửi công văn yêu cầu tháo gỡ cơ sở hạ tầng của Hàn Quốc tại núi Geumgang ngày 25/10, miền Nam đã gửi công văn đề nghị tổ chức hội đàm về vấn đề này ngày 28/10, nhưng một ngày sau đó đã nhận được lời từ chối từ phía Bắc Triều Tiên.Bộ Thống nhất ngày 29/10 cho biết Chính phủ vẫn giữ lập trường nguyên tắc là cần tổ chức cuộc gặp giữa hai miền Nam-Bắc. Tại phiên thanh tra của Ủy ban điều hành Quốc hội ngày 1/11, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min cũng khẳng định "đàm phán trực tiếp là điều cần thiết".Hai tuần nữa là kỷ niệm 21 năm triển khai dự án du lịch núi Geumgang, Chủ tịch tập đoàn Hyundai Hyun Jeong-eun có thể sẽ thăm Bắc Triều Tiên. Như vậy, có khả năng hai miền Nam-Bắc sẽ có cuộc tiếp xúc.Du lịch núi Geumgang bắt đầu được triển khai sau khi tập đoàn Hyundai và Ủy ban hòa bình châu Á-Thái Bình Dương Bắc Triều Tiên ký thỏa thuận ngày 29/10/1998. Năm ngoái, khoảng 100 người Hàn Quốc, trong đó có Chủ tịch Hyun Jeong-eun, 30 nhân viên tập đoàn Hyundai, các quan chức và phóng viên, đã được mời tham gia lễ kỷ niệm 20 năm triển khai dự án du lịch núi Geumgang do hai miền Nam-Bắc tổ chức.