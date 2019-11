Mỹ để ngỏ khả năng không áp thuế cao với mặt hàng ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong tháng này, Mỹ sẽ quyết định có áp mức thuế cao 25% đối với mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ nước ngoài hay không. Người đứng đầu Bộ Thương mại Mỹ cho biết có khả năng Washington sẽ không áp thuế.Hãng tin Bloomberg (Mỹ) đưa tin Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross trong bài phỏng vấn ngày 3/11 (giờ địa phương) cho biết Mỹ đang đối thoại tốt đẹp với Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và các quốc gia khác, trong đó có Hàn Quốc. Tuy nhiên, Chính phủ Tổng thống Donald Trump vẫn chưa kết luận cần áp thuế cao với mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu hay không. Mỹ hy vọng các cuộc đàm phán giữa nước này với các công ty về kế hoạch đầu tư vốn của họ sẽ đạt kết quả tốt, đủ để Washington không cần thực thi Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại.Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại của Mỹ quy định Washington có thể hạn chế nhập khẩu khẩn cấp hoặc áp mức thuế cao nếu xét thấy một mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài đe dọa tới an ninh quốc gia.Tháng 2 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đề ra thời hạn là ngày 18/5, yêu cầu Bộ Thương mại xem xét ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu, để quyết định có áp thuế cao hay không. Sau đó, ông Trump đã gia hạn thêm 180 ngày, tức là tới ngày 13/11 này.Ban đầu, đối tượng áp thuế không chỉ có EU, Nhật Bản mà có cả Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong năm ngoái, Hàn Quốc và Mỹ đã hoàn tất sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, nên nhiều ý kiến cho rằng Seoul sẽ được loại khỏi nhóm đối tượng bị đánh thuế. Nhật Bản cũng ký kết hiệp định thương mại mới với Mỹ đầu tháng này, nên nhiều khả năng cũng không bị áp thuế cao. Tuy nhiên, Mỹ hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận với EU.