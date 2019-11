Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống tăng ba tuần liên tiếp

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 4/11 công bố kết quả thăm dò tiến hành từ ngày 28/10 tới 1/11 đối với 2.507 cử tri trên 19 tuổi trên toàn quốc, theo ủy thác của kênh tin tức YTN.Kết quả, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống Moon Jae-in đạt 47,5%, tăng 1,8% so với tuần trước, xu hướng tăng ba tuần liên tiếp. Trong khi đó, tỷ lệ cử tri không ủng hộ là 49,1%, giảm 1,3%, vẫn cao hơn 1,6% so với tỷ lệ cử tri ủng hộ. 3,4% cử tri không đưa ra ý kiến, giảm 0,5%.Realmeter phân tích Tổng thống đang dần thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực từ vụ bê bối của cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, và các bước đi kinh tế nổi bật của ông đã tác động tích cực tới tỷ lệ ủng hộ của cử tri trong ba tuần qua. Thêm vào đó là ảnh hưởng từ bầu không khí chia buồn trên khắp cả nước với tang lễ của thân mẫu Tổng thống.Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở nhóm cử tri tiến bộ lên tới 75,4%. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ ở nhóm cử tri bảo thủ là 77,7%. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ ở nhóm cử tri trung lập đạt 45,1%, tăng 4,8% so với một tuần trước.Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành là 39,6%, giảm 1%. Tỷ lệ ủng hộ đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, là 31,6%, giảm 0,6%, xu hướng giảm ba tuần liên tiếp. Tỷ lệ ủng hộ đảng Công lý là 5,1%, tăng 0,3%, vượt lên trên đảng Tương lai chính nghĩa (4,5%) sau gần hai tháng rưỡi. Tỷ lệ ủng hộ đảng Hòa bình dân chủ là 2%, tăng 0,3%; đảng Cộng hòa của chúng ta là 1,9%, tăng 0,6%.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 2%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Realmeter và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).