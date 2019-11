Ngày càng nhiều người nội trợ mua kimchi bán sẵn thay vì muối trực tiếp

Photo : KBS News

Ngày càng nhiều người nội trợ quyết định không muối kimchi mà mua kimchi bán sẵn do giá cả nguyên liệu trong năm nay tăng mạnh, cũng như quá trình muối kimchi tốn rất nhiều công sức.Công ty thực phẩm Daesang, doanh nghiệp nổi tiếng với thương hiệu kimchi "Jongga Jip", đã tiến hành một cuộc điều tra về kế hoạch muối kimchi với hơn 3.100 người nội trợ trên toàn quốc, trong vòng một tuần từ ngày 14/10. Kết quả, 54,9% số người tham gia điều tra cho biết sẽ không muối kimchi.Trong số những người nội trợ không có kế hoạch muối kimchi, 58% trả lời sẽ mua kimchi bán sẵn thay vì muối trực tiếp, tăng 20% so với tỷ lệ trả lời năm 2016 là 38%. 75% người nội trợ từng muối kimchi cho biết họ ngại lao động quá sức và những hệ lụy sau khi muối kimchi. 25% cho biết đã phải đi bệnh viện do các chứng bệnh từ việc muối kimchi.Trong số những người trả lời sẽ vẫn muối kimchi, 55% cho biết sẽ chỉ muối dưới 20 bắp cải thảo trong năm nay.