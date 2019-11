Thặng dư thương mại với Mỹ giảm gần 7% sau khi FTA sửa đổi có hiệu lực

Photo : YONHAP News

Theo số liệu của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên và Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), kể từ sau khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ sửa đổi chính thức có hiệu lực ngày 1/1, thương mại giữa Hàn Quốc với Mỹ đạt thặng dư 10,05 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Quy mô thặng dư thương mại với Mỹ sụt giảm là do nhập khẩu tăng gấp đôi so với xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong vòng 10 tháng đầu năm đạt 60,73 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu từ Mỹ đạt 50,72 tỷ USD, tăng 4,1%.KITA giải thích do những năm qua, Chính phủ xúc tiến chính sách đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng, nên Hàn Quốc đã tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ. Giá trị nhập khẩu dầu thô từ Mỹ đã tăng lền gần bằng từ Trung Đông. Nhập khẩu các mặt hàng khác như thịt, thuốc nông nghiệp, dược phẩm, cũng tăng mạnh.Việc thặng dư thương mại với Mỹ giảm có nghĩa là Hàn Quốc đạt được ít lợi ích hơn trong thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, điều này không hẳn mang ý nghĩa tiêu cực. Trong năm nay, xuất nhập khẩu của Hàn Quốc với các nước trên toàn thế giới đều đang giảm mạnh, trong khi thương mại với Mỹ vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Trong khi xuất khẩu sang Mỹ tăng 2,2%, nhập khẩu tăng 4,1% trong vòng 10 tháng đầu năm, thì xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc đi toàn thế giới lại giảm 10,3%, nhập khẩu giảm 5,8%.Từ trước khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục nhấn mạnh rằng thương mại Hàn-Mỹ đang diễn ra không công bằng, Mỹ bị thâm hụt lớn. Sau đó, ông Trump đã yêu cầu sửa đổi FTA song phương. Tới ngày 24/9 năm ngoái, hai bên đã ký kết FTA sửa đổi, và hiệp định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1 năm nay.Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) trong báo cáo công bố ngày 29/3 vừa qua đã đánh giá tích cực rằng sau khi FTA Hàn-Mỹ sửa đổi có hiệu lực, hàng rào thương mại như ở lĩnh vực ô tô của Hàn Quốc đã giảm đi đáng kể.Trong tháng này, Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố báo cáo tỷ giá. Mặc dù phần lớn ý kiến cho rằng Hàn Quốc sẽ tiếp tục nằm trong danh sách các nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái, nhưng số khác lại cho rằng do thặng dư thương mại với Mỹ đã giảm đi đáng kể, nên trong thời gian tới Mỹ sẽ loại Hàn Quốc khỏi danh sách này.Cũng trong tháng 11, Mỹ sẽ quyết định có đánh thuế cao với mặt hàng ô tô nhập khẩu theo Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại hay không. Sự sụt giảm quy mô thặng dư thương mại với Mỹ sẽ có thể là căn cứ tích cực khi Washington đưa ra quyết định.