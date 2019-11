Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội G20 tại Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang ngày 4/10 đã bắt đầu lịch trình chính thức của Hội nghị Chủ tịch Quốc hội nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) lần thứ 6 tại Tokyo, Nhật Bản.Tại đây, Chủ tịch Moon Hee-sang đã có bài phát biểu về chủ đề "xúc tiến đầu tư và thương mại công bằng, tự do, mở cửa". Ông Moon cũng chỉ ra sự phi lý trong biện pháp hạn chế xuất khẩu ba mặt hàng công nghệ cao của Tokyo sang Seoul.Chủ tịch Moon nhận định tình hình đầu tư, thương mại toàn cầu đang bị thu hẹp, kinh tế thế giới đang gặp nhiều bất ổn do mâu thuẫn thương mại giữa các nước ngày càng sâu sắc, các nước đều muốn bảo vệ các ngành công nghiệp và thị trường việc làm của quốc gia mình. Đây là yếu tố gây rủi ro cao cho trật tự thương mại tự do hướng đến phát triển bền vững và thịnh vượng.Do đó, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho rằng tại thời điểm này, G20 cần có sự quan tâm và đối phó chung về mặt chính sách để khôi phục lại trật tự thương mại tự do.Ông Moon đề cập đến việc Hàn Quốc đã từ bỏ vị thế "quốc gia đang phát triển" tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ngày 25/10 vừa qua, và khẳng định động thái này nhằm tôn trọng giá trị của tự do thương mại và thực hiện nghĩa vụ của một nước có nền kinh tế phát triển.Những phát biểu trên của Chủ tịch Moon được cho là bóng gió lên án biện pháp siết chặt quy định xuất khẩu của Nhật Bản đối với Hàn Quốc và kêu goi sự đồng tình của các nước G20.Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh tự do thương mại giữa các nước còn giúp ích cho việc xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, đóng góp cho thịnh vượng và hòa bình của thế giới. Ông Moon kêu gọi sự hợp tác và ủng hộ của nhóm 20 nền kinh tế vì một bán đảo Hàn Quốc không còn vũ khí hạt nhân.Lịch trình hội nghị trong ngày 4/11 gồm thảo luận các chủ đề xúc tiến đầu tư và thương mại công bằng, tự do, mở cửa; vận dụng công nghệ đổi mới xây dựng xã hội tương lai lấy con người làm trọng tâm; nỗ lực vượt qua những thách thức toàn cầu và đạt mục tiêu phát triển bền vững.Ngoài ra, hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) đưa tin Chủ tịch Moon Hee-sang khẳng định Seoul đã lập dự luật về việc để các doanh nghiệp Hàn-nhật cùng góp tiền bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Theo đó, việc quyên góp là không bắt buộc, không phân biệt quốc tịch Hàn Quốc hay Nhật Bản. Chủ tịch Moon được cho là đã đề cập đến vấn đề này trong buổi tiếp xúc với các phóng viên bên lề Hội nghị Chủ tịch Quốc hội G20.Trả lời phỏng vấn của báo Asahi một ngày trước đó, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng đề cập đến vấn đề này và cho biết sẽ cân nhắc thận trọng về việc có đệ trình dự luật trên lên Quốc hội hay không, sau khi theo dõi phản ứng của phía Nhật Bản.Liên quan đến đến giải pháp cho mâu thuẫn về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, Tổng thống Moon Jae-in ngày 6/10 vừa qua đã đề xuất để doanh nghiệp Hàn-Nhật góp tiền bồi thường cho các nạn nhân, song Thủ tướng Abe Shizo đã phản đối. Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh sẽ có biện pháp đối phó cứng rắn nếu tài sản của doanh nghiệp nước này bị tổn hại.Sau khi kết thúc lịch trình 4 ngày 3 đêm tại Nhật Bản, Chủ tịch Moon Hee-sang ngày 6/11 sẽ lên đường thăm Mexico.