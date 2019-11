Lãnh đạo Hàn-Nhật hội đàm ngắn trước thềm Hội nghị ASEAN+3

Photo : YONHAP News

Có mặt tại Bangkok, Thái Lan tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng 4/11 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi riêng chỉ kèm phiên dịch ngay trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 lần thứ 22. Cuộc hội đàm kéo dài 11 phút, từ 10 giờ 35 tới 10 giờ 46 phút sáng (giờ Hàn Quốc).Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Ko Min-jung cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi hết sức thân thiện, nghiêm túc. Tổng thống Moon và Thủ tướng Abe đồng tình về tầm quan trọng của quan hệ Hàn-Nhật, tái khẳng định nguyên tắc giải quyết mọi vấn đề nổi cộm thông qua đối thoại. Lãnh đạo hai nước hy vọng sẽ tìm được phương án thực chất cải thiện quan hệ song phương trong quá trình thảo luận qua các kênh ngoại giao chính thức.Tổng thống Moon đã đề xuất Tokyo xem xét phương án tổ chức hội đàm cấp cao song phương nếu cần thiết. Thủ tướng Nhật Bản trả lời sẽ nỗ lực tìm phương án giải quyết vấn đề bằng mọi cách.Tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 diễn ra sau đó, Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục nhấn mạnh về thương mại tự do. Ông Moon chỉ ra rằng các nước cần giữ vững trật tự thương mại tự do, đưa nền kinh tế thế giới quay trở lại thế "cân bằng mở rộng", thay vì ngày càng co hẹp.