Mỹ liên hệ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương với chính sách phương Nam mới của Hàn Quốc

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/11 (giờ địa phương) đã công bố một báo cáo tiêu đề "Một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở: Thúc đẩy tầm nhìn chung", nhấn mạnh hợp tác của Mỹ với các quốc gia trong khu vực này.Trong báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ tập trung điểm lại những thành quả hợp tác của Mỹ trong thời gian qua với các nước đồng minh và đối tác trong khu vực. Một nội dung đáng chú ý là Washington nhấn mạnh mối liên hệ giữa chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của nước này với chính sách "phương Nam mới" của Chính phủ Hàn Quốc.Báo cáo cho rằng tầm nhìn và cách tiếp cận của Mỹ tương tự với chính sách "phương Nam mới" của Hàn Quốc, khái niệm "Ấn Độ-Thái Bình Dương" của Nhật Bản và Australia, và chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ. Mỹ sẽ tiếp tục tìm ra những điểm chung giữa chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương và chính sách phương Nam mới ở các lĩnh vực hợp tác phát triển như phụ nữ, an ninh mạng, y tế.Đây là những nội dung mà Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ David Stilwell từng đề cập trong chuyến thăm Hàn Quốc hồi tháng 7.Ngoài ra, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ còn nhấn mạnh an ninh mạng là mối uy hiếp xuyên quốc gia, qua đó kêu gọi sự hợp tác của các nước. Washington đang tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia Ấn Độ-Thái Bình Dương để đối phó với uy hiếp an ninh mạng từ Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga.Một điểm đáng chú ý là Mỹ công bố báo cáo này đúng vào ngày đạt được thỏa thuận Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) do Trung Quốc khởi xướng. Hiện tại, Washington vẫn chưa đưa ra lập trường, nhưng có thể thấy nước này đang để ý tới sự tham gia của Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản vào hiệp định này.