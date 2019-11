Thảo luận Hàn-Mỹ về hợp tác kinh tế tại Seoul

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/11 (giờ địa phương) thông báo Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kinh tế Keith Krach sẽ đến Seoul ngày 5/11 và bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6/11.Ông Krach là quan chức phụ trách lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng, và môi trường. Trong hai ngày thăm chính thức Seoul, ông sẽ tham dự Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ (SED) lần thứ 4 và Diễn đàn kinh tế Nhà nước-tư nhân Hàn-Mỹ lần thứ ba. Dự kiến, hai bên sẽ thảo luận phương án tăng cường hợp tác kinh tế trên nền tảng chiến lược "Ấn Độ-Thái Bình Dương" của Mỹ và chính sách "phương Nam mới" của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Krach sẽ hội đàm với các quan chức Chính phủ và đại diện các doanh nghiệp Mỹ và Hàn Quốc.Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) từ năm 2012, sau đó tiến hành sửa đổi vào năm ngoái. Cho tới nay, hai bên đang hợp tác chặt chẽ ở lĩnh vực kinh tế, với kim ngạch thương mại hàng hóa, dịch vụ đạt trên 167 tỷ USD.Năm ngoái, đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Mỹ đạt mức cao kỷ lục là 58,3 tỷ USD, hỗ trợ trên 53.000 việc làm tại Mỹ. Cùng năm, đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Hàn Quốc đạt 41,5 tỷ USD, góp phần hỗ trợ 120.000 việc làm.Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh hai nước đang tiếp tục hợp tác ở các lĩnh vực môi trường, khoa học, y tế, phát triển, công nghệ, vũ trụ, an ninh mạng, mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G), kinh tế công nghệ số tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Ấn Độ-Thái Bình Dương.