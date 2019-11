Đạt được thỏa thuận về văn bản Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực

Photo : YONHAP News

Tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Bangkok (Thái Lan), lãnh đạo các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày 4/11 đã tổ chức "Hội nghị thượng đỉnh Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực", tuyên bố đạt thỏa thuận về nội dung văn bản Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương quy mô lớn nhất thế giới, với sự tham gia của 15 nước.Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi các nước cùng hợp tác để giảm bớt hàng rào thương mại, khắc phục tình hình đi xuống của kinh tế, mở rộng giá trị thương mại tự do thông qua RCEP.Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực có sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia và New Zealand. RCEP dự kiến sẽ mở ra một khu vực thương mại tự do lớn nhất, chiếm hơn một nửa dân số thế giới và một phần ba giá trị thương mại toàn cầu.Trong bối cảnh thương mại tự do đang có xu hướng thoái trào trên thế giới, việc Hàn Quốc cùng nhiều nước khác lần đầu tiên tham gia một "FTA khổng lồ" (Mega FTA) có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đặc biệt, RCEP còn được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ mâu thuẫn thương mại giữa Seoul với Tokyo và Bắc Kinh.Chính phủ Hàn Quốc cũng kỳ vọng rằng Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, với sự tham gia của tất cả các nước phương Nam mới, giúp Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in nhanh chóng thúc đẩy "chính sách phương Nam mới". Tuy nhiên, Ấn Độ đã không tham gia vào hiệp định lần này, và tuyên bố sẽ đưa ra lập trường trong tương lai.Thỏa thuận cuối cùng và ký kết hiệp định RCEP dự kiến sẽ được xúc tiến trong năm 2020, sau khi hoàn tất đàm phán các vấn đề còn lại.