Photo : KBS News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo cho rằng cần tiếp tục duy trì Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật nếu hiệp định này giúp ích phần nào cho an ninh của Hàn Quốc.Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo đưa ra lập trường trên trong phiên họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội ngày 4/11. Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật sẽ hết hiệu lực từ ngày 22/11 tới.Tuy nhiên, Bộ trưởng Jeong khẳng định trước khi đưa ra quyết định chấm dứt GSOMIA Hàn-Nhật, Chính phủ đã cân nhắc và thảo luận sâu sắc tất cả các vấn đề, trong bối cảnh cần giải tỏa căng thẳng liên quan đến việc Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi "danh sách trắng" các nước được hưởng ưu đãi xuất khẩu.Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh dù quyết định cuối cùng của Chính phủ là gì, thì mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là xóa bỏ hết tất cả những mối lo ngại trên.Trước đó, trong phiên thanh tra các cơ quan Nhà nước đối với Ủy ban Pháp chế và tư pháp tại Quốc hội ngày 18/10, Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo cũng khẳng định sẽ huy động mọi phương án trong quyền hạn của mình để không xảy ra bất kỳ nguy cơ nào gây hại đến an ninh quốc gia. Đồng thời, Bộ trưởng cũng cho rằng Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật cũng có phần giúp ích cho an ninh của Hàn Quốc.